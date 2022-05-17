Росія спробує відновити темп наступу на Донбасі за допомогою масованих артобстрілів, - британська розвідка
Найближчими тижнями російська армія намагатиметься відновити темп свого наступу на Донбасі за допомогою масованих артилерійських обстрілів
Про це повідомляє Міноборони Британії у twitter.
За даними британської розвідки, масштаби руйнувань у Чернігівській та Київській областях свідчать про готовність РФ бити з артилерії по житлових районах.
Так у Чернігівській області на північ від Києва близько 3500 будівель було зруйновано або пошкоджено під час спроби росіян просунутися до української столиці. 80% збитків завдано житловим будинкам.
Британські розвідники дійшли висновку, що Росія все більше вдається до невибіркових артилерійських обстрілів через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати бойовими літаками за межами лінії фронту.
"Тож найближчими тижнями РФ, ймовірно, продовжить покладатися на масовані артилерійські удари у спробах відновити темп наступу на Донбасі", - заявили у розвідці.
- 17 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні та зосередив основні зусилля на Донецькому напрямку.
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