Росія спробує відтягнути частину української армії з Донбасу, використавши планові військові навчання в Білорусі, – британська розвідка
Росія намагатиметься відтягнути українські сили на Півночі під приводом білоруських навчань, щоб не дати їм воювати на Донбасі
Про це повідомили аналітики британської розвідки у Твітер.
Білорусь перекидає сухопутні війська з гарнізону в поля – на навчання. Росія, швидше за все, буде всіляко роздувати загрозу цих навчань для Украни, щоб відтягнути українські сили на Північ замість того, щоб вони брали участь у битві за Донбас.
При цьому розвідники уточнюють, що йдеться про планові білоруські навчання: як правило, кільмінація циклу зимової підготовки Білорусі припадає на травень. При чому на разі відхилень від звичайних навчань, які могли б становити загрозу для України, не очікується.
- Нагадаємо, у Білорусі 4 травня повідомили про рух колон військової техніки у бік кордонів із Литвою та Україною.
- Окупанти в ніч на 5 квітня обстріляли ракетами житлові райони Краматорська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.17
Купівля 31.17Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе