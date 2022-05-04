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"Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України": Єрмак висловився щодо антисемітських заяв Лаврова та закликав Ізраїль жорстко відреагувати

4 травня, 2022 середа
20:53
Світ Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на антисемітський коментар глави МЗС Росії Лаврова

Про це Єрмак розповів у інтервʼю для The Times of Israel.

За словами керівника Офісу президента, заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "єврейську кров" Гітлера - це значно гірше, ніж моветон.

"Це не просто заперечення Голокосту і звинувачення його жертв. Це той-таки ревізіонізм в історії, з яким, буцімто, бореться Москва. Заперечення нею права на існування української держави та українського народу, надзвичайна жорстокість, з якою російські війська катують і страчують наших мирних громадян, систематичне нищення нашої культурної спадщини – надто багато в цих діях нагадує про погляди й практики нацистів", - заявив Єрмак.

На його думку, таким чином Росія просто намагається перекласти відповідальність за скоєні злочини на тих, проти кого їх здійснює.

"В історії був один Голокост. Однак ані людиноненависницький світогляд, ані зверхня риторика, ані звірячі методи його організаторів і виконавців не пішли в минуле. У багатій спільній історії євреїв та українців тепер додалося сторінок", - додає керівник Офісу президента.

Крім того, Єрмак закликав Ізраїль стати на бік України та рішучо реагувати не тільки на такі заяви збоку РФ, але й на злочинну російську політику в цілому.
 

  • 2 травня Зеленський відреагував на заяву Лаврова щодо євреїв-антисемітів та назвав його "великим знавцем" гітлеризму
  • Нагадаємо, що 2 травня глава МЗС РФ Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю

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Ізраїль
антисемітизм
Сергій Лавров
війна з Росією
МЗС РФ
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Андрій Єрмак
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