Росія створює істерію про наступ, щоб виправдати можливу агресію проти України, - Резніков

Про це міністр в ефірі одного з телеканалів, передає Укрінформ.



"З 2014 року триває гібридна війна. Гібридна війна має різні прояви, в тому числі одним з основних елементів є інформаційна війна і от зараз ми з вами бачимо чергове розгортання, чергову ескалацію в першу чергу саме інформаційної війни", - сказав Резніков.

Він наголосив, що всі меседжі, які лунають з Кремля, спрямовані на внутрішню аудиторію.

"Вони сьогодні накручують істерію саме у своєму середовищі, для свого російського народу, щоб мати можливість виправдати можливу агресію, яку, можливо, вони захочуть вчинити", - зазначив міністр.

Резніков нагадав, що Україна проводить консультації та перемовини з міжнародними партнерами щодо надання допомоги у протистоянні з Росією.

"Мене запевнили і британські, і американські колеги, і зараз я веду консультації з іншими міністрами оборони дружніх країн про те, що ми отримаємо підтримку, при чому найближчим часом. На жаль, не можу розповідати деталі тих розмов, але я з оптимістичним настроєм повернувся саме щодо технічної підтримки, експертної підтримки і необхідного нам обладнання", - сказав він.