Росія створює істерію про наступ, щоб виправдати можливу агресію проти України, - Резніков
Очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що повідомлення про загрозу ескалації між Росією та Україною - це "інформаційна війна, спрямована на внутрішню аудиторію Росії"
Про це міністр в ефірі одного з телеканалів, передає Укрінформ.
"З 2014 року триває гібридна війна. Гібридна війна має різні прояви, в тому числі одним з основних елементів є інформаційна війна і от зараз ми з вами бачимо чергове розгортання, чергову ескалацію в першу чергу саме інформаційної війни", - сказав Резніков.
Він наголосив, що всі меседжі, які лунають з Кремля, спрямовані на внутрішню аудиторію.
"Вони сьогодні накручують істерію саме у своєму середовищі, для свого російського народу, щоб мати можливість виправдати можливу агресію, яку, можливо, вони захочуть вчинити", - зазначив міністр.
Резніков нагадав, що Україна проводить консультації та перемовини з міжнародними партнерами щодо надання допомоги у протистоянні з Росією.
"Мене запевнили і британські, і американські колеги, і зараз я веду консультації з іншими міністрами оборони дружніх країн про те, що ми отримаємо підтримку, при чому найближчим часом. На жаль, не можу розповідати деталі тих розмов, але я з оптимістичним настроєм повернувся саме щодо технічної підтримки, експертної підтримки і необхідного нам обладнання", - сказав він.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 22 листопада Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил.
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у великий наступ Росії та захоплення нових українських територій.
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