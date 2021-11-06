Росія та Білорусь домовилися про створення єдиної символіки
Росія та Білорусь працюють над створенням єдиної символіки Союзної держави
Про це заявив держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев, повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, відповідна символіка з'явиться на всіх документах Союзної держави Росії та Білорусі.
"Щодо символіки для Союзної держави, ми над цим працюємо. Ми бачимо символ, який є необхідним. Багато спільних документів супроводжуватиме якщо не герб, то союзний символ", - сказав Мезенцев.
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Водночас він додав, що про запровадження спільної валюти наразі не йдеться.
"Дійсно, в союзному договорі позначений вихід на єдину валюту. Але сьогодні про це розмови немає", – зазначив Мезенцев.
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