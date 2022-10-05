Росія та Китай відмовилися обговорювати на Радбезі ООН запуск ракет КНДР

Про це пише Reuters.

Після того, як Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети над Японією, США офіційно запропонували скликати для обговорення цієї ситуації Раду безпеки ООН. Запит підтримали Велика Британія, Франція, Албанія, Норвегія та Ірландія.

"Ми повинні обмежити можливості КНДР просувати свої незаконні програми балістичних ракет і зброї масового знищення", - написала у твіттері посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Натомість Китай і Росія відмовилися від публічного обговорення та заявили, що реакція Ради Безпеки повинна сприяти пом’якшенню ситуації на Корейському півострові.

"Наразі не зрозуміло, збиратиметься Радбез публічно чи за закритими дверима в середу. Дипломати кажуть, що будь-які значущі дії зі сторони Радбезу малоймовірні", - ідеться в матеріалі.

Зазначається, що упродовж багатьох років США забороняла Північній Кореї проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети. Також вона посилювала санкції проти Пхеньяна в намаганні припинити фінансування програм з випробування цієї зброї. Останнім часом Росія та Китай, які мають право вето, запропонували послабити санкції проти КНДР та повернутися з нею до загальмованих міжнародних переговорів.

1 жовтня КНДР випустила дві балістичні ракети малої дальності по Східному морю у відповідь на спільні навчання Південної Кореї, США та Японії.

Вранці 4 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією.