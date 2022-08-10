Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами", - йдеться у звіті.

У "Півдні" відзначили, що попри ймовірні втрати в авіації, загроза ракетних ударів з повітря залишається також і з тимчасово окупованого суходолу.

"Намагайтеся убезпечити себе і близьких від загроз, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, не дослухайтесь до ворожої пропаганди і не розповсюджуйте інформацію про дії наших військ. Не заважайте нашим захисникам якісно і вчасно виконати свою роботу! Саме так разом ми боронимо Україну і наближаємо Перемогу", - наголосили в оперативному командуванні.

9 серпня на Херсонщині російський десантно-штурмовий взвод намагався наступати в напрямку Лозового, але ЗСУ відбили удар і ворог відступив.

Українська авіація влучила по 2 опорних пунктах окупантів, які розташовані у понад 40 км від Херсону.

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