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Головна війна з Росією Росія тримає напоготові 16 крилатих ракет у Чорному морі

Росія тримає напоготові 16 крилатих ракет у Чорному морі

10 серпня, 2022 середа
02:15
війна з Росією Крилата ракета

У Чорному морі Росія розмістила ракетоносії, на яких вони тримають напоготові 16 крилатих ракет "Калібр"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами", - йдеться у звіті.

У "Півдні" відзначили, що попри ймовірні втрати в авіації, загроза ракетних ударів з повітря залишається також і з тимчасово окупованого суходолу.

"Намагайтеся убезпечити себе і близьких від загроз, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, не дослухайтесь до ворожої пропаганди і не розповсюджуйте інформацію про дії наших військ. Не заважайте нашим захисникам якісно і вчасно виконати свою роботу! Саме так разом ми боронимо Україну і наближаємо Перемогу", - наголосили в оперативному командуванні.

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