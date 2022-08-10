Росія тримає напоготові 16 крилатих ракет у Чорному морі
У Чорному морі Росія розмістила ракетоносії, на яких вони тримають напоготові 16 крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами", - йдеться у звіті.
У "Півдні" відзначили, що попри ймовірні втрати в авіації, загроза ракетних ударів з повітря залишається також і з тимчасово окупованого суходолу.
"Намагайтеся убезпечити себе і близьких від загроз, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, не дослухайтесь до ворожої пропаганди і не розповсюджуйте інформацію про дії наших військ. Не заважайте нашим захисникам якісно і вчасно виконати свою роботу! Саме так разом ми боронимо Україну і наближаємо Перемогу", - наголосили в оперативному командуванні.
- 9 серпня на Херсонщині російський десантно-штурмовий взвод намагався наступати в напрямку Лозового, але ЗСУ відбили удар і ворог відступив.
- Українська авіація влучила по 2 опорних пунктах окупантів, які розташовані у понад 40 км від Херсону.
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