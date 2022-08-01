Росія - це малий придаток для Китаю, - експерт-міжнародник Краєв

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Навіть Китай уже не розглядає Росія як потенційного гегемона. Піднебесна розглядає РФ максимум як свій малий придаток, як країну, яка втрачатиме потенціал і прийде до Китаю з проханням її врятувати", - зазначив Краєв.

Міжнародний експерт додав, що Сполучені Штати Америки ставляться до Росії так само.

"Американці Росію бачать так само як Китай. Але США потрібно зупинити Росію й ослабити, але не настільки, щоб РФ стала союзником Китаю. У цьому балансі й основна причина затримок на цьому шляху", - зауважив Олександр Краєв.

4 липня японське видання Yomiuri повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився відвідати РФ на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

25 липня стало відомо, що Китай припинив фінансувати проєкт "Один пояс – один шлях", де співпрацювали з Росією від 2013 року.

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