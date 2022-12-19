Кожен диктатор — це продавець щастя. Щастя домінування над іншими (ми великі, всі нам заздрять), щастя крадіжки (цап-царап, Крим наш, було ваше стало наше), щастя єдності перед придуманим ворогом ("гойда!!!"). Але іноді наркотик закінчується. І тоді диктатор починає продавати інше щастя — щастя від страждань ближнього.

Саме це відбувається зараз між Путіним і російським глибинним народом. Україна, з якої вони звикли глузувати, відібрала у них відчуття імперської величі. І тому має бути покарана. Путін дає своєму народу те, чого той прагне: картинку українських страждань. Він просто годує дракона, якого виростив.

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Росія — це триєдина сутність: "глибинний народ" + Путін + війна. Не буде Путіна чи війни, чи довіри Путіну щодо війни — все посиплеться. Тому варварські удари по Україні — це не про перемогу у війні, а про запобігання розвалу Росії, яку позбавили її наркотику

Сьогодні Росія — це триєдина сутність: "глибинний народ" + Путін + війна. Не буде Путіна чи війни, чи довіри Путіну щодо війни — все посиплеться. Тому варварські удари по Україні — це не про перемогу у війні, а про запобігання розвалу Росії, яку позбавили її наркотику.

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Проти нас — наркоман, чия доля або покаятися, визнати все і піти на лікування, або лежати під парканом

Нам треба перенести цю зиму. Нам треба зберегти віру та єдність. Психологічно справи у країни-наркомана та у її дилера все гірші. Ломка — близька і неминуча. Наркотику потрібно все більше, а якість його все гірша. Так, під його впливом можна раз чи два піти в атаку. Але наркотик — це не мотивація.

З нами Бог, правда і солідарність порядних людей світу. Проти нас — наркоман, чия доля або покаятися, визнати все і піти на лікування, або лежати під парканом. Тому в України попереду — перемога і розквіт, а у Росії — поразка і ганьба.

Джерело

Про автора. Олександр Щерба, дипломат, експосол України в Австрії

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