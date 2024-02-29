У порту Санкт-Петербурга загорівся криголам "Єрмак"
Уранці в четвер, 29 лютого, в порту російського Санкт-Петербурга загорівся криголам "Єрмак", який перебував на утилізації
Про це повідомили в російському міністерстві надзвичайних справ.
Пожежа спалахнула в порту, розташованому в Кіровському районі міста, на пришвартованому криголамі.
За інформацією російських еменесників, повідомлення про спалах судна надійшло близько 11:30. Займання сталося на нижній палубі – там нібито загорілося сміття. У пропагандистських телеграм-каналах повідомляли, що пожежа могла початися начебто через зварювальні роботи. Потім вогонь поширився й загасити його самостійно не вдалося.
Згодом еменесники повідомили, що займання на першій палубі локалізовано на 20 квадратних метрах. На 2-й – вогонь поширився на 35 квадратних метрів.
Судно не експлуатується та підлягає утилізації. З його борта самостійно евакуювалися 9 осіб.
Близько о пів на четверту дня еменесники повідомили, що займання локалізували.
За даними російських ЗМІ, порт відновив роботу у штатному режимі, попередньо ніхто з членів екіпажу не постраждав.
Довідково. Перший у світі арктичний криголам "Єрмак" збудували у Фінляндії 1974 року. Вага судна становить 12,8 тис. тонн, завдовжки він 127,8 м, завширшки – 25,97 м, висота борту – 16,7 м.
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