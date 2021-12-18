Росія – васал Китаю, Путін їде у Пекін домовлятися про війну, – Фейгін
Президент Російської Федерації Володимир Путін поїде на зимову Олімпіаду до Пекіна домовлятися зі Сі Цзіньпіном про війну
Таку думку висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.
“Перемовини президента Росії Володимира Путіна і голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна не перші. Переговори йдуть і безпосередньо через довірених осіб Путіна. От міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров літав, обговорював питання фінансової незалежності, співпраці в регіональному масштабі та військову співпрацю також. А от зараз це отримало практичний вихід. І це сталося відразу після візиту Путіна в Індію, який обговорювався. І раптом виникли розмови, чи не означає це, що Москва намагається балансувати свою політику в цьому регіоні – Південна Азія, Індостан, Азійський басейн Тихого океану. Виявляється, що ні. Головним союзником Москви був, є і залишається саме Пекін”, – зазначив Фейгін.
Політик наголосив, що усі припущення, що Сполученим Штатам Америки вдасться переконати Москву грати на їх боці проти Китаю, марні.
“Я і раніше про це говорив: Москва перебуває у такому залежному, якщо так можна висловитися, васальному стані від Китаю, що вона не може собі дозволити жодних маневрів. Ніякі ігри, навіть протистояння між Індією і Китаєм, не можуть дозволити Москві відійти від стратегічного плану співпраці з Пекіном”, – зауважив Фейгін.
Опозиціонер додав, що Путін уже прийняв запрошення Сі Цзіньпіна і приїде на зимову Олімпіаду, попри бойкот Заходу через порушення прав людини. Там президент Росії буде домовлятися про війну. Тобто в лідерів Китаю і Росії є взаємний інтерес: Пекін розраховує повернути контроль над Тайванем, а план Москви – Україна.
- Нагадаємо, помічник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони працюють над новим пакетом військової допомоги Україні.
- 17 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупаційні війська на Донбасі посилюють свої позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.35
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе