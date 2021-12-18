Росія – васал Китаю, Путін їде у Пекін домовлятися про війну, – Фейгін

Таку думку висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Перемовини президента Росії Володимира Путіна і голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна не перші. Переговори йдуть і безпосередньо через довірених осіб Путіна. От міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров літав, обговорював питання фінансової незалежності, співпраці в регіональному масштабі та військову співпрацю також. А от зараз це отримало практичний вихід. І це сталося відразу після візиту Путіна в Індію, який обговорювався. І раптом виникли розмови, чи не означає це, що Москва намагається балансувати свою політику в цьому регіоні – Південна Азія, Індостан, Азійський басейн Тихого океану. Виявляється, що ні. Головним союзником Москви був, є і залишається саме Пекін”, – зазначив Фейгін.

Політик наголосив, що усі припущення, що Сполученим Штатам Америки вдасться переконати Москву грати на їх боці проти Китаю, марні.

“Я і раніше про це говорив: Москва перебуває у такому залежному, якщо так можна висловитися, васальному стані від Китаю, що вона не може собі дозволити жодних маневрів. Ніякі ігри, навіть протистояння між Індією і Китаєм, не можуть дозволити Москві відійти від стратегічного плану співпраці з Пекіном”, – зауважив Фейгін.

Опозиціонер додав, що Путін уже прийняв запрошення Сі Цзіньпіна і приїде на зимову Олімпіаду, попри бойкот Заходу через порушення прав людини. Там президент Росії буде домовлятися про війну. Тобто в лідерів Китаю і Росії є взаємний інтерес: Пекін розраховує повернути контроль над Тайванем, а план Москви – Україна.

Нагадаємо, помічник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони працюють над новим пакетом військової допомоги Україні.

17 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупаційні війська на Донбасі посилюють свої позиції.