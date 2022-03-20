Росія вдалась до обстрілів мирних мешканців через невдачі армії РФ в Україні, - Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що кампанія президента Росії Володимира Путіна в Україні зупинилася, через що він вдається до огидних нападів на цивільне населення
Про це повідомляє російська служба ВВС, інформує Еспресо.TV
"Протягом останніх кількох тижнів ми бачили навмисні обстріли міст та селищ, а також мирних жителів", - заявив Остін у програмі CBS "Face the Nation".
На думку Остіна, Путін робить такі кроки, тому що його військова кампанія зупинилася.
"Він не зміг досягти цілей так швидко, як йому хотілося, так швидко, як він хотів би їх досягти", - вважає міністр оборони США.
Остін також заявив, що США не бачать жодних ознак присутності іноземних найманців, які діяли б на боці російської армії. Раніше російські офіційні особи заявляли, що до участі до військових дій проти України нібито буде залучено тисячі сирійців з армії Башара Асада.
- Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, очільниця МЗС Британії заявила, що шокована російськими звірствами в Маріуполі.
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