Росія вдарила ракетами по околицях Запоріжжя. Поранено людину
Ввечері 3 січня російські терористи ракетами обстріляли околиці Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єктах цивільної інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби", - написав Старух.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 22:48. Відбій дали о 23:23.
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