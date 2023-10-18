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Головна Війна з Росією Росія вдарила ракетами по приватному сектору на Дніпропетровщині: загинула жінка, 4 людей поранено
Оновлено

Росія вдарила ракетами по приватному сектору на Дніпропетровщині: загинула жінка, 4 людей поранено

18 жовтня, 2023 середа
11:17
Війна з Росією Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області

Уранці середи, 18 жовтня, російські окупанти здійснили ракетну атаку по Дніпропетровській області. Унаслідок влучання у приватний сектор у селі Обухівка загинула жінка, щонайменше четверо людей отримали поранення

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Знову, знову, знову росіяни луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі", - написав він.

Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області

Фото: Андрій Єрмак / телеграм

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що унаслідок атаки росіян на приватні будинки у Дніпровському районі загинула людина, ще троє отримали поранення.

Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області

Фото: Андрій Єрмак / телеграм

Крім того, керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що удар прийшовся по селу Обухівка Дніпропетровської області. Загиблій жінці був 31 рік.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до чотирьох. За словами очільника ОВА, серед постраждалих - жінки 56, 65 і 75 років, а також 35-річний чоловік. Троє з них перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості. 

Удар по Дніпропетровській області 18 жовтня

Фото: Ігор Клименко / телеграм

Також в Обухівці пошкоджено 8 приватних будинків, автівка та газогін. На місці удару працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.

Фото: Сергій Лисак / телеграм

Звуки вибухів пролунали у Дніпрі приблизно о 09:45, майже відразу після оголошення повітряної тривоги.

Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області

Фото: Андрій Єрмак / телеграм

  • Також вночі 18 жовтня російська армія здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого дві людини загинули, 5 поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.
Україна
Росія
Дніпро
ракетний удар
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