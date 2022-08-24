Росія відповідальна за створення ядерної небезпеки на ЗАЕС, - постійна представниця США в ООН Томас-Грінфілд

Про це вона розповіла на Засідання Ради безпеки ООН в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія відповідальна за створення ще однієї загрози для світової спільноти. Росія порушує одне із головних зобов'язань перед світом - захист від ядерних небезпек. Йдеться про Запорізьку АЕС, на яку напала Росія. Росія захопила обʼєкт силою, що могло призвести до атомної катастрофи", - пояснила Томас-Грінфілд.

Постійна представниця США в ООН наголосила, що росіяни проводять примусову депортацію українців у віддалені райони Росії.

"Ми також особливо схвильовані за операції Росії з фільтрації українців, які передбачають примусові депортації. Ці табори відділяють дітей від їхніх батьків, а батьків від їхніх дітей. Російські війська примусові конфісковують українські паспорти та будуть видавати російські. А також примушують школи навчатись за російською програмою. Це ще одна ознака недобрих дій росіян", - додала вона.



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