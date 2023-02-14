Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російські літаки постійно перебувають на території Білорусі - це винищувачі й бомбардувальники. Зараз російська бомбардувальна й штурмова авіація працює на Сході України. Вчора було знищено російський штурмовик та бомбардувальник силами ППО України", - підкреслив Ігнат.

За його словами, росіяни проводять навчання у Білорусі, щоб поєднатися з білоруською армією.

"Росія використовує не тільки білоруські аеродроми, яки є по факту окупованими Росією. Росіяни також використовують аеродроми на окупованих українських територіях, в окупованому Криму. Близько 40 летовищ Росія використовує в агресії проти нашої держави", - пояснив Ігнат.