Росія використовує близько 40 летовищ в агресії проти України, - речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що окупанти використовують аеродроми на окупованих українських територіях
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російські літаки постійно перебувають на території Білорусі - це винищувачі й бомбардувальники. Зараз російська бомбардувальна й штурмова авіація працює на Сході України. Вчора було знищено російський штурмовик та бомбардувальник силами ППО України", - підкреслив Ігнат.
За його словами, росіяни проводять навчання у Білорусі, щоб поєднатися з білоруською армією.
"Росія використовує не тільки білоруські аеродроми, яки є по факту окупованими Росією. Росіяни також використовують аеродроми на окупованих українських територіях, в окупованому Криму. Близько 40 летовищ Росія використовує в агресії проти нашої держави", - пояснив Ігнат.
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