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Росія випустила ракету біля британського літака, який патрулював над Чорним морем

20 жовтня, 2022 четвер
15:38
Світ Бен Воллес

Російський літак випустив ракету поблизу британського літака, який патрулював у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем 29 вересня

Про це 20 жовтня заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у парламенті у четвер, цитує The Guardian.

"Беззбройний літак ВПС Британії RC-135 Rivet Joint "взаємодіяв" із двома російськими СУ-27, один з яких "випустив ракету в районі літака ВПС Британії Rivet Joint поза межами видимості", - зазначив Воллес.

Після цього інциденту Велика Британія призупинила патрулювання над Чорним морем і висловила стурбованість міністру оборони Росії Сергію Шойгу. Росія у відповідь на це заявила, що ситуація була спровокована "технічною несправністю".

За словами Воллеса, після цього Велика Британія відновила патрулювання. Однак тепер усі патрулі супроводжуватимуть винищувачі.

  • 19 жовтня Велика Британія попередила президента РФ Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.

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