Росія випустила ракету біля британського літака, який патрулював над Чорним морем
Російський літак випустив ракету поблизу британського літака, який патрулював у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем 29 вересня
Про це 20 жовтня заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у парламенті у четвер, цитує The Guardian.
"Беззбройний літак ВПС Британії RC-135 Rivet Joint "взаємодіяв" із двома російськими СУ-27, один з яких "випустив ракету в районі літака ВПС Британії Rivet Joint поза межами видимості", - зазначив Воллес.
Після цього інциденту Велика Британія призупинила патрулювання над Чорним морем і висловила стурбованість міністру оборони Росії Сергію Шойгу. Росія у відповідь на це заявила, що ситуація була спровокована "технічною несправністю".
За словами Воллеса, після цього Велика Британія відновила патрулювання. Однак тепер усі патрулі супроводжуватимуть винищувачі.
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