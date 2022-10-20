Росія випустила ракету біля британського літака, який патрулював над Чорним морем

Про це 20 жовтня заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у парламенті у четвер, цитує The Guardian.

"Беззбройний літак ВПС Британії RC-135 Rivet Joint "взаємодіяв" із двома російськими СУ-27, один з яких "випустив ракету в районі літака ВПС Британії Rivet Joint поза межами видимості", - зазначив Воллес.

Після цього інциденту Велика Британія призупинила патрулювання над Чорним морем і висловила стурбованість міністру оборони Росії Сергію Шойгу. Росія у відповідь на це заявила, що ситуація була спровокована "технічною несправністю".

За словами Воллеса, після цього Велика Британія відновила патрулювання. Однак тепер усі патрулі супроводжуватимуть винищувачі.

19 жовтня Велика Британія попередила президента РФ Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.