Росія вишле співробітника посольства Північної Македонії

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"4 жовтня тимчасовий повірений у справах Республіки Північної Македонії в Російській Федерації була запрошена в МЗС Росії, де їй вручена нота міністерства про оголошення "persona non grata" співробітника посольства в Москві", - йдеться у повідомленні.

Відомство пояснило, що це відповідь на дії Скоп'є в серпні.

Нагадаємо, Македонія вислала російського дипломата на знак солідарності з Чехією, після того як країна звинуватила РФ у організації вибуху, що стався у 2014 році на складах озброєння та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів та вислала представників дипмісії Кремля.

10 червня в МЗС РФ заявили про висилку північно-македонського дипломата у відповідь на такі ж дії балканської країни