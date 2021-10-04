Росія вишле співробітника посольства Північної Македонії
У Міністерстві закордонних справ Росії вручили тимчасовому повіреному в справах Північної Македонії ноту про оголошення персоною нон грата співробітника посольства
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"4 жовтня тимчасовий повірений у справах Республіки Північної Македонії в Російській Федерації була запрошена в МЗС Росії, де їй вручена нота міністерства про оголошення "persona non grata" співробітника посольства в Москві", - йдеться у повідомленні.
Відомство пояснило, що це відповідь на дії Скоп'є в серпні.
- Нагадаємо, Македонія вислала російського дипломата на знак солідарності з Чехією, після того як країна звинуватила РФ у організації вибуху, що стався у 2014 році на складах озброєння та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів та вислала представників дипмісії Кремля.
- 10 червня в МЗС РФ заявили про висилку північно-македонського дипломата у відповідь на такі ж дії балканської країни
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