English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія витратила близько 60% запасу високоточної зброї, деякі старі ракети не долітають до цілей, - розвідка

Росія витратила близько 60% запасу високоточної зброї, деякі старі ракети не долітають до цілей, - розвідка

25 травня, 2022 середа
11:14
війна з Росією ППО збила російську ракету

Росія вичерпує запаси високоточної зброї і не може поповнювати запаси так швидко, як СРСР

Про це зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, йдеться на сайті Радіо Свобода Крим.Реалії.

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деяких видах, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому порогову рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав", – каже він.

Окрім того Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз,  оскільки не мають таких потужностей.

"Економічні санкції, політичні санкції, які накладені на РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати комплектуючі іноземного виробництва", – пояснив Скібіцький.

Як він зазначив, Росія зняла ракету "Точка-У" з озброєння в 2018 році, перейшовши на "Іскандери". Він також вказав на те, що в деяких випадках старі ракети не долітають до цілей, падаючи в "голому полі".

З урахуванням цього, російські війська змінили тактику застосування високоточного озброєння.

"Дефіцит у них є, активних бойових дій вони вже так не ведуть із використанням саме високоточного озброєння. Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів в РФ на граничному такому рівні», – підсумував він.

  • Росія продовжує наступ на Сєвєродонецьк та активніше використовує авіацію через брак високоточної зброї, - Генштаб ЗСУ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

 

ГУР
високоточна зброя
Читайте також:
путин шойгу автомат
24 травня, 2022 вiвторок
У розвідці розповіли, коли Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну
Запоріжжя
25 травня, 2022 середа
Російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збила ППО. Є загиблі й поранені
Сергій Шойгу
24 травня, 2022 вiвторок
Шойгу вигадав ще одну причину вторгнення РФ в Україну
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.27
    Купівля 34.27
    Продаж 35.89
  • EUR
    Купівля 36.15
    Продаж 38.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
25 травня
12:33
Австрія візьме на лікування близько 100 тяжко поранених жінок та дітей з України
12:18
Сергій Ребров
Ребров відреагував на чутки про можливе призначення новим тренером збірної України
12:08
полонені орки
Окупанти намагаються вирватися з війни через полон і здаються охочіше, ніж у перші тижні масштабної війни, - СБУ
12:08
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Європа не готова запроваджувати газове ембарго, – Климпуш-Цинцадзе
12:02
Дмитро Кулеба та Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд
Україна просить Саудівську Аравію допомогти розв'язати кризу з пальним
11:44
зруйнував газопровід
Через російський обстріл Луганщина повністю залишилася без газу, травмовано працівника газорозподільної станції
11:42
Путін
Путін не усвідомлює, що відбувається, і живе у своєму світі, - Зеленський
11:05
газ
Європа погодилася платити Путіну за газ рублями, - The Washington Post
11:00
Наживо
на фото: Андрій Малиновський і Олександр Ващук
Збірна України - зрив підготовки. Де зіграють наступний чемпіонат?
10:39
За урядовою програмою у безпечніші регіони переїхали 600 підприємств
10:34
Мер Краматорська показав наслідки нічного авіаудару по місту
10:24
Зеленський
Зеленський заявив, що Україну влаштовує політика Китаю щодо війни з Росією
10:24
Інфографіка
втрати РФ
Росія за 24 травня втратила 100 військових, 11 дронів і літак, – Генштаб ЗСУ
10:23
Костянтин Москалець
Костянтин Москалець: Міста воєнного часу
10:21
Надзвичайники знешкодили в Україні понад 1 тис. вибухонебезпечних предметів упродовж доби
09:56
Спільні навчання, кораблі НАТО
Кулеба пояснив, чому не вірить у деблокаду українських портів за участі кораблів НАТО
09:55
шахраї
Шахраї телефонують родичам полонених або пропалих безвісти українських військових та "пропонують інформацію" за винагороду, — Генштаб ЗСУ
09:52
вбивство діти війна
Внаслідок російської агресії в Україні загинули 238 дітей, понад 433 - поранено
09:29
зерно порт
Україні не вдасться компенсувати блокаду портів за допомогою сухопутних маршрутів, - британська розвідка
09:24
обстріл ракетний удар
Росія завдала ракетного удару про Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено лінію електропередачі й будинки
09:04
Віталій Портников
Віталій Портников: Два ляпаси патріарху Кирилу
08:55
фейк
Трибунал над неонацистами у Маріуполі й "замінований" елеватор у Дніпрі: нова добірка фейків і маніпуляцій від росіян
08:47
Бійці Азовсталі, які покинули завод
Дружина командира полку "Азов" розповіла, в яких умовах утримуються полонені захисники Азовсталі
08:33
Нова Зеландія
Нова Зеландія продовжила розгортання військового контингенту на Соломонових островах
08:33
Росіяни за добу вбили у Сєвєродонецьку шістьох цивільних, щонайменше восьмеро поранені
08:27
Інтерв’ю
на фото: Tabakov
Павло Табаков: Дружина готова була брати автомат та їхати захищати Оболонь
08:18
Оновлено
Запоріжжя
Російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збила ППО. Є загиблі й поранені
08:14
Сергій Шойгу
У Кремлі вперше визнали, що "спецоперація" в Україні затягується та готуються до тривалої війни, - ISW
07:53
обстріл ракетний удар
Ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, поцілив у промислове підприємство
07:31
Джо Байден
Стрілянина у школі в США: Байден звернувся до нації
07:16
Китай
Китай закликав світ сприяти відкриттю "зелених коридорів" для експорту українського зерна
07:06
літак рф
Росія продовжує наступ на Сєвєродонецьк та активніше використовує авіацію через брак високоточної зброї, - Генштаб ЗСУ
06:41
Стрілянина в Ювалді
Стрілянина у техаській школі: кількість жертв зросла до 21
06:39
КНДР ракета
КНДР запустила три балістичні ракети, Південна Корея та США здійснила пуски у відповідь
06:05
Анналена Бербок
Бербок: Росія не залишила Фінляндії та Швеції іншого вибору, як вступити до НАТО
06:00
"Рома", Ліга конференцій
"Рома" - "Фейєнорд": де та коли дивитись фінал Ліги конференцій
05:40
Литва прапор
Литва прийме на реабілітацію українських військових у найближчі тижні
05:24
гроші, долари
Російські олігархи готові передати активи Україні, щоб відкупитись від санкцій, - міністр фінансів Канади
05:04
Іван Петряк
Якщо у тебе тихо – не забувай, що на Донбасі йде війна, - український футболіст Петряк
04:49
Пожежа внаслідок потрапляння уламків від російських ракет на Миколаївщині
Росія обстріляла житлові квартали Миколаєва зі "Смерчу"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV