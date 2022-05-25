Росія витратила близько 60% запасу високоточної зброї, деякі старі ракети не долітають до цілей, - розвідка

Про це зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, йдеться на сайті Радіо Свобода Крим.Реалії.

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деяких видах, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому порогову рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав", – каже він.

Окрім того Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз, оскільки не мають таких потужностей.

"Економічні санкції, політичні санкції, які накладені на РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати комплектуючі іноземного виробництва", – пояснив Скібіцький.

Як він зазначив, Росія зняла ракету "Точка-У" з озброєння в 2018 році, перейшовши на "Іскандери". Він також вказав на те, що в деяких випадках старі ракети не долітають до цілей, падаючи в "голому полі".

З урахуванням цього, російські війська змінили тактику застосування високоточного озброєння.

"Дефіцит у них є, активних бойових дій вони вже так не ведуть із використанням саме високоточного озброєння. Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів в РФ на граничному такому рівні», – підсумував він.

Росія продовжує наступ на Сєвєродонецьк та активніше використовує авіацію через брак високоточної зброї, - Генштаб ЗСУ

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