Росія вивела у море усі десантні кораблі Тихоокеанського флоту: що це означає

Про це повідомляє Defense Express.



За інформацією джерела, такі дії флоту РФ можуть означати три варіанти: демонстраційні дії проти Японії, перекидання сил із Далекого Сходу для війни проти України, або ж ротація угрупування військ в Сирії.



У Міністерстві оборони Японії вже офіційно повідомили, що повз острів Хокайдо пройшла ескадра одразу із чотирьох великих десантних кораблів Тихоокеанського флоту ВМФ РФ. Офіційна мета походу цих кораблів - невідома.



ВДК (Великі десантні кораблі) йдуть під зав’язку завантаженні технікою та озброєнням. Росія вивела у море одразу чотири судна Тихоокеанського флоту ВМФ РФ. Десантні кораблі "Николай Вилков", "Ослябя", "Адмирал Невельской" та "Пересвет".



"Варіант перший - проведення демонстративних дій проти самої Японії. Тим більш, російські десантні кораблі пройшли по суті "врозріз" Японських островів, і офіційний Токіо з цим нічого вдіяти не зміг", - йдеться у матеріалі DE.



У The Drive припускають, що мета походу цієї ескадри – доставити на Європейський континент додаткові сили, необхідні для війни проти України. Але для "нечорноморських" військових кораблів ВМФ РФ закрили прохід через протоки Босфор та Дарданели.



"Середньозважений варіант" - десантні кораблі Тихоокеанського флоту ВМФ РФ мають на меті доставку військ в Сирію, для ротації наявного контингенту. А частини із "сирійського" угрупування - будуть відправлені сухопутним маршрутом на війну проти України", - вважають у матеріалі за третій варіант.



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