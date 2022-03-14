Росія влаштувала геноцид у Ізюмі на Харківщині. Жодних шансів для гуманітарного коридору немає, - Денісова
За місто тривають бої, ворог безперервно обстрілює його авіацією та артилерією вдень і вночі, немає світла, води і тепла, жителі не виходять з підвалів.
Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Еспресо.TV.
"Рашистські окупанти розстрілюють мирних жителів Ізюму на Харківщині. На виїзді з міста бойовики накрили артилерійським вогнем приватний мікроавтобус. Доля пасажирів невідома. Наразі тривають бої за цей населений пункт. Ворог безперервно обстрілює його авіацією та артилерією вдень і вночі. Жодних можливостей для доставки гуманітарної допомоги або евакуації немає. Місто без світла, води і тепла. Жителі не виходять з підвалів. Кількість жертв серед цивільного населення встановити неможливо. Містечко, яке до війни налічувало всього 46 тисяч жителів, зараз майже стерто з землі, зруйнована інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
За словами Денісової, такі дії окупаційних військ є злочином геноциду згідно з Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.
"Закликаю, НАТО – закрийте небо над Україною! Ворог вбиває наші міста", - підсумувала вона.
- Нагадаємо, росіяни обстрілюють Ізюм за відмову пропустити їх до Харкова
- Сьогодні, 14 березня, українська армія контратакувала біля Ізюму.
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