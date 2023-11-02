Росія впродовж тижня втратила 4 ЗРК: британська розвідка пояснила, як це вплине на ситуацію на фронті

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності внаслідок українських ударів протягом останнього тижня. 26 жовтня російські ЗМІ повідомили, що три російські установки SA-21 (С-400) були знищені в районі Луганська.

Натомість українські джерела повідомили про додаткові втрати російської ППО в Криму.

У розвідці вважають, що Росія вже давно надає перевагу потужним, високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.

На думку розвідників, нещодавні втрати РФ показують, що російська система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, ймовірно, збільшить і без того значне навантаження на системи й операторів.

"Існує реальна можливість того, що, коли Росія замінить знищені системи в Україні, вона послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах", - додали у розвідці.