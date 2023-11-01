ЗСУ у жовтні знищили 22 920 окупантів, 521 танк та 773 артсистеми, - Міноборони

Про це пише заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"У жовтні 2023 року Силами оборони України ліквідовано близько 22 920 осіб особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати противника склали:

22 920 знищених окупантів,

521 танк,

843 бойових броньованих машини,

773 артилерійських системи,

48 РСЗВ,

26 установок ППО,

741 одиниця автотехніки,

86 одиниць спецтехніки,

5 літаків,

8 гелікоптерів,

425 БПЛА,

18 ракет.

Зазначається, що загалом українські захисники знищили за жовтень 3494 одиниці озброєння та військової техніки ворога.