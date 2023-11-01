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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ у жовтні знищили 22 920 окупантів, 521 танк та 773 артсистеми, - Міноборони

ЗСУ у жовтні знищили 22 920 окупантів, 521 танк та 773 артсистеми, - Міноборони

1 листопада, 2023 середа
13:37
Війна з Росією знищені окупанти

Сили оборони протягом жовтня 2023 року ліквідували 22 920 окупантів. Крім цього, українським військовим вдалося знищити 521 танк, 773 артсистеми та 8 гелікоптерів

Про це пише заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"У жовтні 2023 року Силами оборони України ліквідовано близько 22 920 осіб особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати противника склали:

  • 22 920 знищених окупантів,
  • 521 танк,
  • 843 бойових броньованих машини,
  • 773 артилерійських системи,
  • 48 РСЗВ,
  • 26 установок ППО,
  • 741 одиниця автотехніки,
  • 86 одиниць спецтехніки,
  • 5 літаків,
  • 8 гелікоптерів,
  • 425 БПЛА,
  • 18 ракет.

Зазначається, що загалом українські захисники знищили за жовтень 3494 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

  • Нагадаємо, що втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення перевищили 301 490 осіб.
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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