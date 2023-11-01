ЗСУ у жовтні знищили 22 920 окупантів, 521 танк та 773 артсистеми, - Міноборони
Сили оборони протягом жовтня 2023 року ліквідували 22 920 окупантів. Крім цього, українським військовим вдалося знищити 521 танк, 773 артсистеми та 8 гелікоптерів
Про це пише заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
"У жовтні 2023 року Силами оборони України ліквідовано близько 22 920 осіб особового складу противника", - йдеться у повідомленні.
Загальні бойові втрати противника склали:
- 22 920 знищених окупантів,
- 521 танк,
- 843 бойових броньованих машини,
- 773 артилерійських системи,
- 48 РСЗВ,
- 26 установок ППО,
- 741 одиниця автотехніки,
- 86 одиниць спецтехніки,
- 5 літаків,
- 8 гелікоптерів,
- 425 БПЛА,
- 18 ракет.
Зазначається, що загалом українські захисники знищили за жовтень 3494 одиниці озброєння та військової техніки ворога.
- Нагадаємо, що втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення перевищили 301 490 осіб.
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