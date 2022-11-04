Росія все ще утримує велике угруповання військ на правому березі Дніпра, - Згурець

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Місто Херсон стає все більшою інтригою. Оскільки є твердження про відведення російських військ з правого берега Дніпра. Проте в Інституті вивчення війни висловили сумніви, що Росія виведе з цієї ділянки фронту найбільш боєздатні підрозділи", - пояснив Згурець.

Аналітик додав, що Росія перекидає на правий берег Дніпра велику кількість мобілізованих росіян

"Насправді ситуація навколо Херсона може розгортатись за різними сценаріями. Росіяни насичують цей плацдарм мобілізованими, мало навченими військовими.Таким чином вони намагаються зберегти найбільш боєздатні підрозділи армії РФ. Наші військові зазначають, що росіяни дійсно насичують цей плацдарм великою кількістю мобілізованих. Це створює деякі проблеми для ЗСУ, оскільки таку кількість військових теж потрібно вибити з нашої території", - додав він.

З листопада херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов, звертаючись до мешканців області, наголосив на необхідності якнайшвидше "евакуюватися" на лівий берег.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.

Окупанти вдають відступ із правого берега Херсонщини, щоб улаштувати провокації і звинуватити Збройні сили України в обстрілах мирного населення.

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