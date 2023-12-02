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OPINION

Росія втрачає опорні стовпи своєї сили

Сергій Громенко
2 грудня, 2023 субота
20:03
Погляд Сергій Громенко

Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм. Вибачайте, намагатимуся так не робити

А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках:

  1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни.
  2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші.
  3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації.

Так от, за результатами цієї війни, коли й чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили.

Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють.

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Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і місткий європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США.

Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше — успіхи імперії та СРСР у нескінченних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти.

Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї та без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му.

Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.

Джерело

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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нафта
Війна з Росією
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