Росія втратила 200 тис. військових у війні з Україною, - Блінкен
У Держдепі США вважають, що російський агресор втратив 200 тис. військових у війні з Україною
Про це повідомляє "Європейська правда".
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Росія дотримується тактики, яка дедалі більше заганяє Кремль у кризу
"Курс, який обрав Путін, це курс на стратегічну поразку. Українці будуть ненавидіти Росію на те майбутнє так далеко, як можна передбачити. І це легко зрозуміти. За публічними оцінками, Росія втратила близько 200 тис. військових в Україні. Менше ніж за рік, лише подумайте про це!", - сказав Блінкен.
- 18 лютого Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції підкреслив, що важливим є те, що Україна бореться за своє майбутнє та за свою землю.
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