Росія втратила 200 тис. військових у війні з Україною, - Блінкен

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Росія дотримується тактики, яка дедалі більше заганяє Кремль у кризу

"Курс, який обрав Путін, це курс на стратегічну поразку. Українці будуть ненавидіти Росію на те майбутнє так далеко, як можна передбачити. І це легко зрозуміти. За публічними оцінками, Росія втратила близько 200 тис. військових в Україні. Менше ніж за рік, лише подумайте про це!", - сказав Блінкен.