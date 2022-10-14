Про це повідомило видання The New York Times.

Стверджується, що здатність Росії створювати комплексну високоточну зброю вже постраждала від заходів експортного контролю, які обмежують доступ Росії до передових технологій.

Санкції також призвели до дефіциту у РФ менш складних технологій, наприклад: підшипників, що ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

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Окрім цього, США також зафіксували, що з травня Росії не вистачає критично важливих поставок дизельних двигунів, деталей двигунів для вертольотів і літаків, а також її броньованих танків. Також виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень іноземних держав.

Щоб обійти санкції, російські спецслужби отримали наказ "незаконно купувати західні технології й деталі", зазначається у звіті. Росія також шукає поставок із таких країн, як Іран і Північна Корея, які також перебувають під західними санкціями.

За словами високопоставленого чиновника США, який говорив на умовах анонімності, Вашингтон шукає інші "вузькі місця" в технологічному процесі, які б ускладнили виробництво військової техніки для РФ – як-от кулькові підшипники та кріплення.

З 24 лютого до 21 вересня окупанти втратили близько 55 110 військових, 4748 бронемашин, 2227 танків, 932 безпілотники й 253 літаки.