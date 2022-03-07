Росія втратила до половини особового складу під Конотопом та Охтиркою, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на Facebook.



"Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об’єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва", - заявили у Генштабі.



Там додали, що на решті територій поблизу зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону.



"Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ", - йдеться у повідомленні.



У Генштабі зазначили, що окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі.



"Для виконання цієї мети на територію Білорусі перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів", - йдеться в повідомленні.



Там зазначили, що у селі Мила на Київщині підрозділ "кадирівці" обстрілюють мирне населення.



"Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотоп та Охтирка втратили до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів", - йдеться у повідомленні.



У Генштабі заявили, що підступність окупантів проявляється "в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях".



"Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію РФ", - підсумували у ГШ.



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