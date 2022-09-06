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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія втратила у війні з Україною 1000 танків, — аналітики Oryx Intelligence

Росія втратила у війні з Україною 1000 танків, — аналітики Oryx Intelligence

6 вересня, 2022 вiвторок
21:18
війна з Росією Знищений російський танк

Більша частина втрат російських танків припали на перші 50 днів війни, коли російські війська намагалися захопити українську столицю

Про це пише Moscow Times, спираючись на дані фахівців блогу Oryx Intelligence, який відстежує втрати техніки під час бойових дій.

"Кількість втрат коливається протягом конфлікту", — сказав Якуб Яновський, співавтор підрахунку Oryx, який базується на інформації з відкритих джерел. — У перший місяць Росія втратила шалену кількість танків та іншої техніки, тому що росіяни були розкидані на величезній території України". 

Зокрема, українські сили використовували портативну протитанкову зброю, надану Заходом, для знищення російських колон, що наступали, у тому числі багатьох танків, у районах на північ від Києва. 

З 1012 втрачених російських танків, задокументованих Oryx, 34 відсотки були покинуті їхніми екіпажами. Військовий аналітик Роб Лі пояснює це поганим плануванням і матеріально-технічними збоями. 

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"Багато втрат танків відбувається через те, що танки пошкоджені або мають певну механічну несправність і згодом знищуються, оскільки їх неможливо відновити", — сказав Яновський.

За оцінками британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, перед початком вторгнення, у Росії було 2800 діючих танків та ще 10 тис. на зберіганні. 

"На початку конфлікту в нашому списку домінували найсучасніші російські танки, такі як Т-72Б3 і Т-80БВМ випуску 2016 року, — сказав Яновський. - Але оскільки Росія замінила ці втрати старішими танками, такими як Т-72Б, тепер вони стали одними з найпоширеніших танків у списку". 

За даними Oryx, трохи менше третини всіх російських танків, втрачених в Україні, були радянського виробництва. 

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