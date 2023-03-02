Росія втратила в Україні вже понад 150 тис. військових
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 715 військовослужбовців РФ, 5 російських артилерійських систем, 3 БПЛА та 2 танки
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3397 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 6658 (+20)
- артилерійських систем – 2398 (+5)
- РСЗВ / MLRS – 480 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 247 (+0)
- літаків – 300 (+0)
- гелікоптерів – 288 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3)
- крилатих ракет ‒ 873 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 230 (+0)
Дані уточнюються
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що упродовж доби 1 березня захисники відбили понад 170 ворожих атак, тим часом росіяни в Бєлгородській області продовжили встановлювати протитанкові загородження
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