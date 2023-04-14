Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 14 квітня 2023 року Російська Федерація втратила:

особового складу – близько 181 090 (+500) осіб

танків – 3650 (+4)

бойових броньованих машин – 7069 (+16)

артилерійських систем – 2784 (+7)

РСЗВ – 535 (+0) од.

засобів ППО – 283 (+0)

літаків – 307 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)

спеціальної техніки – 321 (+1)

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Наразі найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом 13 квітня українські захисники відбили 49 атак, а також уразили 3 пункти управління, станцію РЕБ та кілька місць скупчення окупантів.