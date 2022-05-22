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Головна війна з Росією Росія вважає територіальні води навколо острова Зміїного своїми: готова обстрілювати чужі кораблі, - речник Одеської ОВА Братчук
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Росія вважає територіальні води навколо острова Зміїного своїми: готова обстрілювати чужі кораблі, - речник Одеської ОВА Братчук

22 травня, 2022 неділя
16:33
війна з Росією острів Зміїний

Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що країна-агресорка Росія вже вважає територіальні води навколо острова Зміїного своїми й готова обстрілювати чужі кораблі

Він поділився деталями в етері Еспресо.

"Учора кораблі Чорноморського флоту ВМФ Росії продемонстрували, що вони вже вважають води біля острова Зміїного територіальними водами РФ. Уздовж Зміїного, нашими українськими водами йшов один із кораблів під прапором республіки Тоґо і росіяни мали намір стріляти, якщо судно не змінить курс. Росіяни прямо сказали, що це води Російської Федерації. Острів Зміїний надто важливий для Росії, країна-агресорка цього навіть не приховує", - зазначив Братчук.

Речник додав, що блокування Росією українських портів - це вже не створення продовольчої кризи, а механізм впливу країни-агресорки на світову спільноту. 

"Ми бачимо, що продовжується блокування українських портів, продовжується створення штучної продовольчої кризи. Хоча варто говорити вже не про кризу, адже це механізм впливу Росії на світову спільноту. Тому в цьому плані о. Зміїний для агресора надто важливий: це більший контроль за Північно-Західною акваторією частиною Чорного моря", - зауважив Сергій Братчук.

  • Начальник розвідки Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний важливий Росії для висадки десанту на територію невизнаного Придністров'я та контролю становища на Півдні України, однак ЗСУ боротимуться за острів, де росіяни нарощують військову присутність.
  • ОК "Південь" повідомляло, що поблизу Чорнобаївки українські військові знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів, 29 загарбників, зенітно-ракетний комплекс та іншу російську техніку, а також за добу 17 травня на Півдні України ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією уражено 110 позицій РФ.
  • Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що країна-агресорка Росія не полишає планів оточити Одесу, залучивши війська у Придністровʼї, морський десант з острова Зміїний і прорив оборони ЗСУ біля Миколаєва.

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Одеса
Одещина
російська агресія
острів Зміїний
порти України
Чорноморський флот Росії
продовольча криза
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