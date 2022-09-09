Росія з 24 лютого зруйнувала в Україні 127 медзакладів і пошкодила ще 826, - МОЗ

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, передає пресслужба МОЗ.

Водночас міністр зазначив, що 62 пошкоджені окупантами об'єкти вже вдалося відновити.

"Зараз ми консолідуємо зусилля з нашими партнерами, аби в першу чергу відновити лікарні, які отримали незначні пошкодження і можуть бути відбудовані у найкоротші терміни. Паралельно з цим ми реалізуємо ще кілька проєктів на Київщині та Сумщині, де медичні заклади будуються фактично з нуля. Це амбулаторії в Макарові, Гурівщині та Хухрі", - розповів Боруховський.

Наразі МОЗ розглядає співпрацю в кількох інфраструктурних проєктах із міжнародною неурядовою організацією охорони здоров'я Project HOPE.

"Project HOPE вже має ряд успішно реалізованих проєктів з реновації українських лікарень. Зусиллями організації було відновлено 2 корпуси Ірпінської центральної міської лікарні, які росія пошкодила під час окупації регіону. Також організація наразі працює над відновленням ряду медичних закладів і комунальних аптек на Чернігівщині та Київщині. Також найближчим часом планується початок роботи з реновації лікарень на Харківщині", - зазначає міністерство.

Раніше МОЗ підписало з Project HOPE меморандум щодо співпраці у відновленні медичної сфери та забезпеченні українців ліками.

У серпні заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко заявив, що Україна продовжує фінансувати на тимчасово окупованих територіях понад 600 лікарень, із якими вдалося встановити зв'язок. Кошти спрямовують зокрема на зарплати медикам.

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