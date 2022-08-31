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Україна продовжує фінансувати понад 600 лікарень на тимчасово окупованих територіях, - МОЗ

31 серпня, 2022 середа
17:10
війна з Росією лікарня

На тимчасово окупованих з початку повномасштабного вторгнення територіях продовжують працювати 649 лікарень

Про це в ефірі Національного телемарафону заявив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

За словами урядовця, Україна продовжує фінансувати кожен медичний заклад в окупації, з яким вдалося встановити зв'язок. Кошти спрямовують на підтримку роботи лікарень, зокрема на зарплати медикам.

"Щомісяця медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та ті, які дотичні до лінії фронту, отримують 1/12 обсягу річного фінансування. За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації. Це наша принципова позиція - підтримувати кожну лікарню, у якій працюють наші медики і надають медичну допомогу нашим пацієнтам, які опинилися в тимчасовій окупації", - сказав Яременко.

Зокрема в липні лікарням на непідконтрольних Україні територіях і тим, які працюють у фронтових зонах, Національна служба здоров'я перерахувала 2,6 млрд грн. За пів року повномасштабного вторгнення загальна сума коштів, перерахованих таким закладам за Програмою медичних гарантій, склала 17 млрд грн.

Також заступник міністра нагадав, що сотні тисяч українців на тимчасово окупованих територіях потерпають від медичного тероризму росіян, адже Росія продовжує блокувати постачання будь-яких ліків з підконтрольних Україні територій та тимчасово окуповані.

  • Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Росія почала блокувати постачання ліків на тимчасово окуповані території.
  • Міністр також зазначив, що надання будь-якої медичної допомоги на тимчасово окупованих територіях не визнається колабораціонізмом. Проте під таке рішення не підпадає співпраця медиків з окупантами з політичних мотивів.

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