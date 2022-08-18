"Надання медичної допомоги – не колабораціонізм": Ляшко про роботу медиків в окупації
Надання медичної допомоги або робота у лікарнях на окупованих територіях не буде розцінюватися як колабораціонізм
Про це сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Надання медичної допомоги та робота в закладі охорони здоров'я не буде вважатися колабораціонізмом. Це була наша позиція, яку ми узгоджували з силовими структурами, і робили з цього приводу декілька заяв", - сказав Ляшко.
Проте співпраця з окупантами з політичних мотивів, яка буде зафіксована, може вважатися колабораціонізмом.
- Раніше міністр охорони здоров’я України звинуватив російську владу у блокуванні доступу до ліків, якими забезпечує держава, на окупованих територіях.
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