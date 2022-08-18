Про це сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Надання медичної допомоги та робота в закладі охорони здоров'я не буде вважатися колабораціонізмом. Це була наша позиція, яку ми узгоджували з силовими структурами, і робили з цього приводу декілька заяв", - сказав Ляшко.

Проте співпраця з окупантами з політичних мотивів, яка буде зафіксована, може вважатися колабораціонізмом.

Раніше міністр охорони здоров’я України звинуватив російську владу у блокуванні доступу до ліків, якими забезпечує держава, на окупованих територіях.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb