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Росія блокує доступ до ліків на окупованих територіях, - Ляшко

13 серпня, 2022 субота
15:42
Здоров'я Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я України звинуватив російську владу у блокуванні доступу до ліків, якими забезпечує держава, на окупованих територіях

Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press.

"Протягом усіх пів року війни Росія не дозволила належних гуманітарних коридорів, щоб ми могли забезпечувати власними ліками тих пацієнтів, які їх потребують. Ми вважаємо, що ці дії вчиняються Росією з умислом, і вважаємо їх злочинами проти людяності та військовими злочинами, які будуть задокументовані та визнані", - сказав міністр.

Український уряд має програму забезпечення ліками людей з онкологічними та хронічними захворюваннями. Видання зазначає, що руйнування лікарень, інфраструктури та вимушене переміщення приблизно 7 мільйонів людей також заважає наданню медичної допомоги.

"Коли на територіях, які зараз контролюють українські сили, пошкоджені дороги та мости... важко доставити до лікарні людину, у якої стався серцевий напад чи інсульт. Іноді ми не встигаємо, швидка допомога не встигає. Ось чому війна спричиняє набагато більше жертв. Це число, яке неможливо обчислити", - розповів  Віктор Ляшко.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що станом на 11 серпня зафіксувала 445 нападів на лікарні та інші медичні заклади, які безпосередньо призвели до 86 смертей і 105 поранень.

  • Станом на 21 липня внаслідок обстрілів росіянами медичної інфраструктури України 87 машин швидкої допомоги вийшли з ладу.

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Новини
війна з Росією
окуповані території
Віктор Ляшко
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