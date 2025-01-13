"Америка сильніша, вороги та конкуренти – слабші": Байден підбив підсумки свого президентства

Про це він сказав у промові у Державному департаменті США 13 січня, транслювало "Суспільне".

Байден заявив, що США перебувають "у поворотному моменті".

"Доба після Холодної війни добігла кінця, настала нова доба. І за ці чотири роки ми поставали перед кризами, нас випробовували, і з цих випробувань ми, на мій погляд, вийшли сильнішими, ніж до цього", - вважає він.

За словами Джо Байдена, завдяки його адміністрації США перемагають у глобальній економічній конкуренції: "Якщо порівняти з чотирма роками тому, Америка сильніша, наші альянси – сильніші, наші вороги та конкуренти – слабші, й ми досягли цього не шляхом війни".

Він додав, що за його президентства США збільшили свою силу в усіх вимірах – дипломатичному, військовому, технологічному та економічному.

"І тепер Америка більш здатна і, дозволю собі сказати, готові, ніж була тривалий час", – вважає американський президент.