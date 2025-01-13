"Америка сильніша, вороги та конкуренти – слабші": Байден підбив підсумки свого президентства
Президент США Джо Байден вважає, що за чотири роки його адміністрації США збільшили свою силу в усіх вимірах, тоді як опоненти - ослабли
Про це він сказав у промові у Державному департаменті США 13 січня, транслювало "Суспільне".
Байден заявив, що США перебувають "у поворотному моменті".
"Доба після Холодної війни добігла кінця, настала нова доба. І за ці чотири роки ми поставали перед кризами, нас випробовували, і з цих випробувань ми, на мій погляд, вийшли сильнішими, ніж до цього", - вважає він.
За словами Джо Байдена, завдяки його адміністрації США перемагають у глобальній економічній конкуренції: "Якщо порівняти з чотирма роками тому, Америка сильніша, наші альянси – сильніші, наші вороги та конкуренти – слабші, й ми досягли цього не шляхом війни".
Він додав, що за його президентства США збільшили свою силу в усіх вимірах – дипломатичному, військовому, технологічному та економічному.
"І тепер Америка більш здатна і, дозволю собі сказати, готові, ніж була тривалий час", – вважає американський президент.
- У Конгресі США наразі достатньо демократів і республіканців, які підтримують подальшу допомогу Україні, заявив чинний президент Джо Байден. Вони не погодяться з будь-якими спробами зупинити її за наступної адміністрації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.28 Купівля 42.28Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе