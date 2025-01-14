Про це пише The Times of Israel.

У коментарі виданню помічник прем’єр-міністра Ізраїлю зазначив, що Нетаньягу не планує їхати у Польщу з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіца. Втім, як розповів The Guardian директор меморіалу та музею Аушвіц-Біркенау Пьотр Цивінський, у заході візьме участь ізраїльська делегація.

За словами Цивінського, ніколи не було ознак того, що прем’єр-міністр Ізраїлю планував бути присутнім на заходах пам'яті, а дискусії, чи опиниться Нетаньягу під загрозою арешту, якщо приїде у Польщу, він назвав "медіапровокацією".

Цивінський також розповів, що на заході не буде жодних політичних промов.

"Ми хочемо зосередитися на останніх вцілілих, які є серед нас, на їхній історії, їхньому болю, їхній травмі і їхньому способі запропонувати нам деякі складні моральні зобов'язання для сьогодення", - додав він.