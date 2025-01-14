Нетаньягу не планує їхати у Польщу з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіца
Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не планує відвідувати заходи з нагоди 80-ї річниці визволення в'язнів концтабору Аушвіц, попри заяву Польщі, що його не затримають за ордером МКС
Про це пише The Times of Israel.
У коментарі виданню помічник прем’єр-міністра Ізраїлю зазначив, що Нетаньягу не планує їхати у Польщу з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіца. Втім, як розповів The Guardian директор меморіалу та музею Аушвіц-Біркенау Пьотр Цивінський, у заході візьме участь ізраїльська делегація.
За словами Цивінського, ніколи не було ознак того, що прем’єр-міністр Ізраїлю планував бути присутнім на заходах пам'яті, а дискусії, чи опиниться Нетаньягу під загрозою арешту, якщо приїде у Польщу, він назвав "медіапровокацією".
Цивінський також розповів, що на заході не буде жодних політичних промов.
"Ми хочемо зосередитися на останніх вцілілих, які є серед нас, на їхній історії, їхньому болю, їхній травмі і їхньому способі запропонувати нам деякі складні моральні зобов'язання для сьогодення", - додав він.
- Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галланта. Їм закидають скоєння злочинів проти людяності під час проведення військової операції в Газі після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. МКС також видав ордер на арешт командувача бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа. У Нетаньягу ордери на арешт ізраїльських посадовців назвали "антисемітськими".
- Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ордери МКС на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.
- 9 січня прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що жодного представника Ізраїлю, який приїде на заходи до 80-ї річниці визволення в'язнів концтабору Аушвіц, не затримають попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу.
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