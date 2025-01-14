Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині: загинули дві жінки

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, Часів Яр росіяни обстріляли з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки 60 і 66 років.

"На Донеччині вже давно не залишилося жодного безпечного місця! Не перетворюйте себе на мішені! Евакуюйтесь", - наголосив він.