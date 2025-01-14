Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині: загинули дві жінки
У понеділок, 13 січня, російська терористична армія вдарила по Часовому Яру Донецької області, унаслідок чого загинули дві жінки
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, Часів Яр росіяни обстріляли з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки 60 і 66 років.
"На Донеччині вже давно не залишилося жодного безпечного місця! Не перетворюйте себе на мішені! Евакуюйтесь", - наголосив він.
- 13 січня окупаційна армія вдарила безпілотником по цивільній автівці у Сумській області. Через це загинула жінка, її чоловік постраждав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.28 Купівля 42.28Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе