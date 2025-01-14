Танкер Eagle S, який пошкодив кабель у Балтійському морі, планував перерізати інші підводні комунікації

Про це інформує Reuters.

За словами представника Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі, який очолює слідство, екіпаж танкера Eagle S був готовий перерізати інші кабелі та трубопроводи. Зокрема, на момент затримання під загрозою перебували інший силовий кабель Estlink1 і газова труба BalticConnector між Фінляндією та Естонією.

"Існувала майже негайна небезпека, що інші кабелі або труби, пов'язані з нашою критично важливою підводною інфраструктурою, могли б бути пошкоджені", - сказав він.

Лохі розповів, що слідство уже допитало членів екіпажу та додало до списку підозрюваних ще одну людину. Таким чином кількість підозрюваних зросла до дев'ятьох, їм заборонено виїжджати з країни.

"Наш пріоритет - це особи, чиї завдання або обов'язки включають навігацію судна і операції, пов'язані з якорями", - додав він.

Що передувало

3 грудня 2025 року між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

Згодом фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

26 грудня 2025 року фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

За кілька днів поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Станом на 6 січня два підводні комунікаційні кабелі компанії Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати, а за день у Військово-морських силах Швеції повідомили про успішне підняття якоря танкера Eagle S.