Розміщення військових контингентів в Україні: Зеленський провів розмову з Макроном

Про це Зеленський написав у Telegram.

Так, під час розмови лідери обох країн детально обговорили ситуацію на полі бою та успіхи українських сил у Курській області РФ.

"Висловив вдячність президенту Макрону та французькому народові за їхню непохитну підтримку, яка не лише допомагає рятувати життя, а й наближає нас до тривалого миру та стабільності в Європі", - каже президент України.

За його словами, вони з Макроном домовилися тісно співпрацювати з ключовими союзниками щодо досягнення миру та розробки ефективних гарантій безпеки.

"Як одну з таких гарантій ми обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні. Ми розглянули практичні кроки для її реалізації, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу", - заявив він.