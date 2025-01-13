Розміщення військових контингентів в Україні: Зеленський провів розмову з Макроном
Президент України Володимир Зеленський 13 січня провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном
Про це Зеленський написав у Telegram.
Так, під час розмови лідери обох країн детально обговорили ситуацію на полі бою та успіхи українських сил у Курській області РФ.
"Висловив вдячність президенту Макрону та французькому народові за їхню непохитну підтримку, яка не лише допомагає рятувати життя, а й наближає нас до тривалого миру та стабільності в Європі", - каже президент України.
За його словами, вони з Макроном домовилися тісно співпрацювати з ключовими союзниками щодо досягнення миру та розробки ефективних гарантій безпеки.
"Як одну з таких гарантій ми обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні. Ми розглянули практичні кроки для її реалізації, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу", - заявив він.
- Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" закликав розмістити партнерські контингенти в Україні.
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