Росія з гелікоптерів обстріляла Сумську область. Випущено 18 ракет, загинув мирний мешканець

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни випустили 84 боєприпаси по нашій території. З яких: міни, снаряди та 18 ракет, випущених з гвинтокрилів, з території РФ. Під ворожим вогнем опинилися: Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади. Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії", - пише Живицький.

Під час ранкового ракетного удару загинув 51-річний цивільний чоловік.

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