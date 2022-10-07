Росія з гелікоптерів обстріляла Сумську область. Випущено 18 ракет, загинув мирний мешканець
У п'ятницю, 7 жовтня, російський агресор з гелікоптерів завдав удару по мирних жителях Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Росіяни випустили 84 боєприпаси по нашій території. З яких: міни, снаряди та 18 ракет, випущених з гвинтокрилів, з території РФ. Під ворожим вогнем опинилися: Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади. Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії", - пише Живицький.
Під час ранкового ракетного удару загинув 51-річний цивільний чоловік.
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