Росія з мінометів і артилерії обстріляла дві громади Сумщини

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Після 14:00 по Шалигинській громаді був артилерійський обстріл зі сторони Росії. Сталось 5 "приходів".

Краснопільська громада постраждала після 21:00. Був мінометний обстріл.

В обох випадках без жертв та руйнувань.

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