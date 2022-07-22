Росія з мінометів і артилерії обстріляла дві громади Сумщини
За день, 22 липня, від російських обстрілів у Сумській області постраждали Шалигинська та Краснопільська громади
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Після 14:00 по Шалигинській громаді був артилерійський обстріл зі сторони Росії. Сталось 5 "приходів".
Краснопільська громада постраждала після 21:00. Був мінометний обстріл.
В обох випадках без жертв та руйнувань.
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