Росія з мінометів обстріляла Сумську область
У середу, 18 січня, російські терористи продовжили обстрілювати Сумську область
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади.
"По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти. Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території росії. Прилетіло 15 мін 120 мм калібру", - пише Живицький.
В усіх випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.
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