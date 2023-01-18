Росія з мінометів обстріляла Сумську область

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади.



"По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти. Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території росії. Прилетіло 15 мін 120 мм калібру", - пише Живицький.

В усіх випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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