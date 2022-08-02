Це підтвердив представник федерального уряду ФРН Вольфганг Бюхнер на брифінгу в понеділок, передає "Укрінформ".

"Фактом є те, що турбіну вже можна було б використовувати. І таким чином усунути уже знайомий привід не постачати стільки (газу), скільки можна було б постачати, з політичних причин", - сказав Бюхнер.

Siemens Energy, за його словами, може в будь-який момент передати турбіну російській стороні, але "цей процес не просувається далі з різних причин, і вони є політичними".

Німецька сторона не повідомляє про точне місцезнаходження турбіни, пояснюючи це безпековим аспектом. Тож точно не відомо, чи знаходиться агрегат у Німеччині, куди був доставлений з Канади, чи вже в Росії.

Про те, що турбіна, яка пройшла планове технічне налаштування в Канаді, була доставлена, було повідомлено ще минулого тижня.

Раніше у Газпромі заявили, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання

Крім того, у кремлі заперечують інформацію про те, що Росія власноруч ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку - 1"

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