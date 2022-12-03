Росія за день завдала 76 ударів по Сумщині. Пошкоджені склади місцевого господарства

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів з різної зброї постраждали території Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Краснопільської та Білопільської громади Сумської області.

По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 приліт) та зі САУ (22 прильоти). Обійшлось без руйнувань. На Краснопільську громаду РФ скинула вибухівку з квадрокоптера. Без наслідків.

"По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на нашій території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства. Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 прильотів) та САУ (4 прильоти). Без постраждалих", - пише Живицький.

Білопільську громаду російський ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Відомо про 21 прильот. Без жертв.

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