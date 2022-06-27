Росія за добу втратила 150 військових, 20 танків, 2 засоби ППО й 6 безпілотників, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 27 червня Росія втратила близько 35 000 військових, 3 687 бронемашин, 1 552 танки і 771 систему артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:
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особового складу - близько 35 000 (+150 за добу) осіб ліквідовано;
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танків - 1 552 (+20) од.;
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бойових броньованих машин - 3 687 (+28) од.;
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артилерійських систем - 771 (+7) од.;
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РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 243 (+0) од.;
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засоби ППО - 101 (+2) од.;
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літаків - 217 (+0) од.;
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гелікоптерів - 184 (+0) од.;
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БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 636 (+6);
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крилаті ракети - 139 (+0);
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кораблі /катери - 14 (+0) од.;
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автомобільної техніки та автоцистерн - 2 575 (+11) од.;
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спеціальна техніка - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
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