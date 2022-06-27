Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:

особового складу - близько 35 000 (+150 за добу) осіб ліквідовано;

танків - 1 552 (+20) од.;

бойових броньованих машин - 3 687 (+28) од.;

артилерійських систем - 771 (+7) од.;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 243 (+0) од.;

засоби ППО - 101 (+2) од.;

літаків - 217 (+0) од.;

гелікоптерів - 184 (+0) од.;

БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 636 (+6);

крилаті ракети - 139 (+0);

кораблі /катери - 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 575 (+11) од.;

спеціальна техніка - 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

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