Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:

особового складу - близько 36 200 (+230 за добу) осіб ліквідовано;

танків - 1589 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 3 754 (+10) од.;

артилерійських систем - 804 (+3) од.;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 246 (+0) од.;

засоби ППО - 105 (+0) од.;

літаків - 217 (+0) од.;

гелікоптерів - 187 (+0) од.;

БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 658 (+4);

крилаті ракети - 144 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 629 (+11) од.;

спеціальна техніка - 65 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані не остаточні.

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