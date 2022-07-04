Росія за добу втратила 230 військових, 10 бронемашин, 5 танків і 3 артсистеми, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 4 липня Росія втратила близько 36 200 військових, 3 754 бронемашини, 1 589 танків і 804 системи артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:
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особового складу - близько 36 200 (+230 за добу) осіб ліквідовано;
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танків - 1589 (+5) од.;
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бойових броньованих машин - 3 754 (+10) од.;
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артилерійських систем - 804 (+3) од.;
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РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 246 (+0) од.;
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засоби ППО - 105 (+0) од.;
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літаків - 217 (+0) од.;
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гелікоптерів - 187 (+0) од.;
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БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 658 (+4);
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крилаті ракети - 144 (+0);
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кораблі /катери - 15 (+0) од.;
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автомобільної техніки та автоцистерн - 2 629 (+11) од.;
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спеціальна техніка - 65 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані не остаточні.
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