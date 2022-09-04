Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Як йдеться у повідомленні, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, МКІП зафіксувало 500 епізодів руйнувань і пошкоджень об’єктів культурної спадщини. Найбільше постраждали Донецька область – 130 випадків, та Харківська – 108.

"Пів року війни – півтисячі пошкоджених/знищених Росією об’єктів культурної спадщини та закладів культури. Хіба після такого хтось ще сумнівається, що одна з головних цілей Путіна – українська культура? Маємо зробити все можливе, аби захистити, відновити і зберегти наше унікальне надбання", – зазначив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Як повідомляє пресслужба Міністерства, 500-им об’єктом стала пам’ятка архітектури місцевого значення – будівля колишнього Реального училища, зведена у 1882 р. в Ізюмі Харківської області за адресою вул. Старопоштова, 22. Зазначається, що до останнього часу в будівлі розміщувався Ізюмський ліцей № 4. А в березні 2022 року внаслідок численних російських обстрілів пам’ятку було частково зруйновано.

"Загалом внаслідок обстрілів окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 142 об’єкти культурної спадщини: 23 пам’ятки національного значення, 112 пам’яток місцевого значення та 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. А також 132 об’єкти цінної історичної забудови", - пише пресслужба МКІП.

Повідомляється, що Росія знищила або пошкодила 377 мистецьких об’єктів та закладів культури.

"169 релігійних споруд, 75 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших мистецьких осередків, 52 меморіальних пам’ятники та твори мистецтва, 45 бібліотек, 36 музеїв та заповідників", - зазначають у Міністерстві.

Також Мінкульт звертається до громадян України з проханням допомогти у зборі інформації.

"Допомогти у зборі інформації можна так: надіслати інформацію про пошкоджені або зруйновані об’єкти культурної спадщини, яких ще немає у базі МКІП, у ваших регіонах та громадах сюди", - йдеться у повідомленні.

Україна спільно з Латвією відновлюватиме пошкоджені росіянами пам'ятки культури завдяки 3D-сканерам.

В Україні запустили проєкт "Збережіть українську культуру", який допоможе зібрати кошти на відновлення зруйнованої армією РФ спадщини.

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