Росія заборгувала Аргентині понад 18 млн доз вакцини: контракт на поставки може бути розірвано

Про це повідомила радниця президента Аргентини Сесілія Никколіні, передає ЛІГА.Новости.



Росія "заборгувала" Аргентині понад 18 млн доз вакцини Sputnik V, через що контракт на постачання може бути офіційно розірвано.

Схема Sputnik V передбачає два компоненти, які відрізняються і не є взаємозамінними, на відміну від більшості інших вакцин від COVID-19.

"Нам терміново потрібен другий компонент. На даний момент контракт ризикує бути офіційно розірваний", – йдеться в повідомленні.



У листі йдеться, що другі дози потрібні країні терміново – на них чекають мільйони тих, хто отримав першу.

За словами Никколіні, аргентинська влада розуміє, що Росія переживала "виробничі труднощі", але пройшло сім місяців з початку поставок, і в Аргентину почали надходити вакцини від інших країн – за графіком і на регулярній основі.

Крім Sputnik V, в Аргентині застосовують вакцини AstraZeneca і Sinopharm. Також кілька днів країна отримала від США вакцину Moderna.